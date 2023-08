Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Kellerbrand in MFH mit fünf Leichtverletzten

Michelstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (05.08.) gg. 05:45 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle des Odenwaldkreises die Meldung über einen Brand im Keller eines von acht Personen bewohnten Mehrfamilienhauses in der Kellereibergstraße ein. Das Treppenhaus war stark verraucht. Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die Bewohner aus dem Haus. Drei Bewohner wurden wegen Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des benachbarten MFH mussten wegen der starken Rauchentwicklung ebenfalls das Gebäude verlassen. Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrleute ebenfalls leichte Verletzungen durch Rauchgase. Die Wohnungen in beiden MFH sind auf Grund des Rauches zumindest für heute nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen am Montag durch das Fachkommissariat K 10. Die Schadenshöhe liegt nach einer ersten Schätzung in einem hohen fünfstelligen Bereich. Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Michelstadt, Stockheim, Zell und Steinbach mit 50 Einsatzkräften, sowie sieben Rettungswagen und ein Notarzt. eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

