Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: 03.08.2023 -Römerstraße in Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht:

Lorsch (ots)

Am Donnerstag, den 03.08.2023 um 23:15 Uhr, kam es in der Römerstraße in Lorsch zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Bei dem Verursacherfahrzeug müsste es sich um einen silberfarbenen oder grauen Kombi handeln, bei dem ein Teilkennzeichen HP-KR 1?? oder HP-MR 1?? bekannt ist. Hinweise bitte unter der Tel. 06252 7060 an die Polizeistation in Heppenheim.

