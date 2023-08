Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wixhausen: Fahrzeuge von Firmengelände entwendet

Polizei sucht Zeugen

Wixhausen (ots)

Mehrere Fahrzeuge einer Firma in der Merianstraße rückten am Donnerstag (3.8.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen 16.30 und 20.30 Uhr auf das Firmengelände. Dort entwendeten sie einen Transporter und eine Hubarbeitsbühne. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Schäden werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie genau es den Kriminellen gelang, die Fahrzeuge zu entwenden, muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell