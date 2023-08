Wixhausen (ots) - Mehrere Fahrzeuge einer Firma in der Merianstraße rückten am Donnerstag (3.8.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen 16.30 und 20.30 Uhr auf das Firmengelände. Dort entwendeten sie einen Transporter und eine Hubarbeitsbühne. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Schäden ...

mehr