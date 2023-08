Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei bittet um Hinweise

Michelstadt (ots)

Am Freitag (04.08.2023), gegen 17:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße, auf Höhe einer Baustelle, ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein PKW am linken hinteren Kotflügel beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Bei der flüchtigen Unfallbeteiligten soll es sich um eine Dame in einem dunkelgrauen Ford gehandelt haben.

Am blauen Opel Tigra des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Sachbearbeiter: POK Rosnau-Rexforth, Pst. Erbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell