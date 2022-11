POL-HB: Nr.: 0679 --Radfahrerin von PKW erfasst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 01.11.22, 20.05 Uhr Ein 39 Jahre alter Einbrecher drang am Dienstagabend in eine Moschee in der Bremer Neustadt ein und entwendete Bargeld. Zeugen hielten den Eindringling bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife fest. Der Einbrecher kletterte über einen Zaun, stieg durch ein Fenster in den Gebetsraum der Moschee an der Kornstraße ein ...

