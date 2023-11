POL-K: 231105-1-K Mann bei Auseinandersetzung in Köln-Mülheim schwer verletzt - Zeugenaufruf

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In der Nacht zu Freitag (3. November) ist ein 19-Jähriger in Köln-Deutz durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 19-Jährige gegen 0.45 Uhr an Gleis 4 der KVB-Haltestelle Lanxessarena in Richtung Suevenstraße mit zwei Männern in Streit geraten ...

