POL-K: 231103-2-K 19-Jähriger durch Stich in Oberkörper schwerverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Freitag (3. November) ist ein 19-Jähriger in Köln-Deutz durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 19-Jährige gegen 0.45 Uhr an Gleis 4 der KVB-Haltestelle Lanxessarena in Richtung Suevenstraße mit zwei Männern in Streit geraten sein. Im Zuge der Auseinandersetzung sollen die Männer ihm auch mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, sollen die beiden circa 20 bis 25 Jahre alten Männer von dem 19-Jährigen abgelassen und in Richtung Bahnhof Deutz geflüchtet sein. Einer der beiden soll 1,60 - 1,65 Meter groß sein und eine helle Jacke mit schwarzen Applikationen an den Ärmeln, eine dunkle Hose sowie helle Schuhe getragen haben. Der andere soll eine dunkle Jacke, eine hellere Hose und dunkle Schuhe getragen haben und kurz rasierte Haare haben. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen mit einer Stichverletzung in eine Klinik.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den flüchtigen Männern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/de)

