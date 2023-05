POL-GT: Fahndung eingestellt - Vermisste wohlbehalten zuhause

Gütersloh (ots) - Gütersloh (TP) - Am späten Samstagabend, 13.05.2023, um 23:40 Uhr, wurde der Polizei der Brand von zumindest einem Pkw am Hünenburgweg gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde offener Feuerschein und der Vollbrand eines Pkw festgestellt. Durch diesen Brand wurden ein weiterer Pkw und ein Kleinkraftrad in Mitleidenschaft gezogen. Ferner hatte das Feuer bereits auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses übergegriffen. Durch die ...

