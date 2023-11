Polizei Köln

POL-K: 231115-1-K Mutmaßlicher Dieb dank Essenslieferant festgenommen

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Essenslieferanten (63) hat die Polizei Köln am Montagnachmittag (13. November) in der Lungengasse einen mutmaßlichen Dieb (31) festgenommen. Er soll gegen 17.15 Uhr mit einem flüchtigen Komplizen zwei Handtaschen aus einem unverschlossenen Audi Q3 gestohlen haben. Anschließend sollen sie die Taschen in einem Hinterhof in der Benesisstraße durchwühlt und Bargeld, Bankkarten und Ausweise eingesteckt haben. Der 63-Jährige hatte den Diebstahl beobachtet, die Tatverdächtigen verfolgt und eine Polizei-streife über den Notruf "110" zu den Männern gelotst. Polizisten fanden den durch eine der Bestohlenen (28) georteten Laptop noch in unmittelbarer Nähe unter einem geparkten Auto.

Der algerische Tatverdächtige hat keinen Wohnsitz in Deutschland und ist einem Haftrichter vorgeführt worden. (ph/iv)

