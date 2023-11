POL-AA: Ostalbkreis: Brandalarm - Winterjacken entwendet - Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: Auf die Gegenfahrbahn geraten Ein 58-Jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, die B19 von Unterkochen in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe des Burgstallkreisels geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW eines 50-Jährigen, welcher in Richtung Heidenheim fuhr und die B19 an der Ausfahrt am Burgstallkreisel verlassen ...

