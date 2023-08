Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Aurich - Berauscht und ohne Führerschein/Norden - Unfallflucht/Osteel - Nach Unfall geflüchtet/Norden - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unbekannte haben das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" an der Mullberger Straße aus der Verankerung genommen und beiseitegelegt. Aufgefallen ist die Tat am Mittwochnachmittag. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Aurich - Berauscht und ohne Führerschein

Am Mittwochmorgen hielten Polizeibeamte einen 26-jährigen Autofahrer in Aurich an. Während der Kontrolle auf der Emder Straße stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem keine Fahrerlaubnis besaß. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

In Norden kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstagnacht, 1 Uhr, einen schwarzen Honda. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Das Auto stand zum Unfallzeitpunkt in der Arend-Dreesen-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Osteel - Nach Unfall geflüchtet

In Osteel kam es zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Donnerstag, 12.30 Uhr, bis Samstag, 2.45 Uhr, ist, vermutlich ein Fahrradfahrer, gegen einen weißen VW Polo gefahren. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Unfallort ist die Straße Alter Postweg. Hinweise bitte an die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590.

Norden - Nach Zusammenstoß geflüchtet

In Norden kam es zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Dienstag, 12.45 Uhr, bis Mittwoch, 17.45 Uhr, stieß ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen schwarzen Opel Zafira. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt in der Straße Zum Inselparkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

