Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Berauscht unterwegs/Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Berauscht unterwegs

Am Dienstag wurde in Wittmund ein Autofahrer durch Polizeibeamte kontrolliert. Während der Kontrolle in der Finkenburgstraße erhärtete sich der Verdacht, dass der 19-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte diesen. Der Test verlief positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Wittmund - Unfallflucht

Am Dienstag ist es in Wittmund zu einer Unfallflucht gekommen. In der Zeit von 13.50 Uhr bis 14 Uhr ist ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen schwarzen Nissan Qashqai gefahren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Unfallort war der Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Esenser Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

