Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Zeugen gesucht/Aurich - Zeugen nach Handtaschenraub gesucht/Aurich - Handtasche gestohlen/Norden - Pedelec aus Schuppen gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Zeugen gesucht

Im Rahmen von Ermittlungen werden zwei männliche Personen gesucht, die am 22.07.2023, am Abend des Hager Ortsfestes, gemeinsam fußläufig in Hage unterwegs waren. Insbesondere sollen sie sich in der Zeit von 22.30 Uhr bis 22.45 Uhr im Bereich Drostenweg oder Eschentüner aufgehalten und eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen wahrgenommen haben. Die Männer werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 049319210 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Am Dienstag hat es in Aurich einen Handtaschenraub gegeben. Eine 67-jährige Frau war fußläufig im Extumer Weg in Richtung Gesundheitsamt unterwegs, als ihr eine männliche Person ihre auffällig pinke Handtasche entriss und flüchtete. Der Täter war ungefähr 1,80 Meter groß und trug eine dunkelblaue Jacke. Er hatte schwarze Haare und eine schlanke Figur. Personen, die in dem Bereich und der näheren Umgebung, eine männliche Person mit einer pinken Tasche gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Handtasche gestohlen

Am Samstag wurde in Aurich eine Handtasche aus einem Geschäft entwendet. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 15 bis 16 Uhr die schwarze Ledertasche einer Kundin gestohlen. Tatort ist ein Geschäft für Heimtierbedarf in der Burgstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Norden - Pedelec aus Schuppen gestohlen

In Norden wurde ein Schuppen aufgebrochen. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom 26.07.2023, 8 Uhr, bis zum 07.08.2023, 16 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen verschafft. Nachdem sie ein schwarzes Pedelec der Marke Hercules stahlen, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Tatort ist ein Grundstück im Koggenweg. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell