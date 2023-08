Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Berauscht gefahren/Norden - Unfall mit Leichtverletzten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht gefahren

Am Dienstag hielten Polizeibeamte ein Auto in Aurich an. Während der Kontrolle in der Kreuzstraße, stellten die Beamten fest, dass der 20-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Norden - Unfall mit Leichtverletzten

Dienstagnachmittag hat es in Norden einen Unfall gegeben. Gegen 16.40 Uhr fuhr ein 40-jähriger Peugeot-Fahrer von der Störtebeker Riede nach links auf die Greetsieler Straße. Hierbei übersah er einen 60-jährigen Kia-Fahrer, der vorfahrtsberechtigt war. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Sowohl die beiden Fahrer als auch die weiteren drei Insassen im Peugeot wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Schadenswert wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell