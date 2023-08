Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch/Wiesmoor - Diebstahl/Großefehn - Kaugummiautomat aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch

In Südbrookmerland wurde in ein Haus eingebrochen. In der Zeit von Sonntag, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 12.10 Uhr, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem derzeit leerstehenden Einfamilienhaus in der Straße Gartenweg gemacht. Die Täter entwendeten Werkzeug und flüchteten anschließend. Personen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Südbrookmerland unter der Telefonnummer 04942 204200 zu melden.

Wiesmoor - Diebstahl

Am Mittwoch hat es in Wiesmoor einen Diebstahl gegeben. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.15 eine schwarze Tasche aus einem Fahrradkorb entwendet. Das Rad stand zum Tatzeitpunkt vor einer Arztpraxis in der Rotdornstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050.

Großefehn - Kaugummiautomat aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag wurde in Großefehn ein Kaugummiautomat aufgebrochen. Unbekannte Täter beschädigten den Automaten in der Straße Hauptwieke Nord und entwendeten die Kaugummis. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

