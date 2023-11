Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murrk-Kreis: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigungen und Körperverletzungen in Untersuchungshaft - Unfälle

Aalen (ots)

Urbach: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und Körperverletzungen in Untersuchungshaft

Am Dienstagabend wurde in Urbach ein 25-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Grund hierfür waren zurückliegende Sachbeschädigungen im Bereich der Austraße in Urbach. So wurden in der Nacht zum 29. Oktober 2023 und in der Nacht zum 20. November 2023 elf bzw. vier mutwillig beschädigte Autos registriert, an denen die Lackierungen zerkratzt waren. Ein betroffener Anwohner hatte am Dienstagabend gegen 20.35 Uhr in der Austraße den möglichen Tatverdächtigen angetroffen und versuchte, diesen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Der 25-jährige Tatverdächtige wehrte sich gegen diese Maßnahme, woraufhin dem Zeugen weitere Nachbarn zur Hilfe kamen. Die verdächtige Person konnte letztlich fixiert und der Polizei übergeben werden. Bei dem Gerangel wurden zwei Anwohner leicht verletzt.

Das mutmaßliche Tatwerkzeug konnte bei dem vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Gesamtschaden bei den registrierten Taten beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 14.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte eine richterliche Vorführung des Tatverdächtigen, die am Mittwoch stattfand. Ein Haftrichter erließ gegen den 25-jährigen Pakistaner wegen Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und zweifacher vollendeter Körperverletzung einen Haftbefehl, der auch in Vollzug gesetzt wurde. Von der Polizei wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

Winnenden: Unfall - Autofahrer wollte sich Verkehrskontrolle entziehen

Eine Polizeistreife wollte am Donnerstag kurz vor 2 Uhr im innerstädtischen Bereich einen Audi-Fahrer zur Verkehrskontrolle anhalten. Der 22-jährige Autofahrer ignorierte die Haltezeichen und fuhr nach Leutenbach, von dort nach Weiler zum Stein und wieder über Leutenbach nach Winnenden zurück. Beim Björn-Steiger-Kreisverkehr kam es letztlich zum Zusammenstoß mit einem Streifenfahrzeug. Die Fahrzeuginsassen blieben dabei unverletzt. Gegen den 22-Jährigen, der mit über 0,9 Promille am Steuer war, wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Winnenden: Unfallflucht

3000 Euro Sachschaden verursachte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Autofahrer, der zwischen 14.30 Uhr 14.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Schorndorfer Straße gegen einen parkenden Pkw Skoda fuhr. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall wird von der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

