Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin beschädigt dunklen Ford - Auto und Halter gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht nach einem beschädigten Auto. Der Unfall selbst passierte bereits in der vergangenen Woche, am 02. November, gegen 18.50 Uhr auf der Douaistraße. Zwei junge Frauen hatten einen Knall gehört und gesehen, dass ein geparktes Auto von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden war. Die beteiligte Fahrerin danach aber einfach weiterfuhr. Die Zeuginnen alarmierten die Polizei und rannten der Autofahrerin hinterher, die auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Nähe angehalten hatte. Dort wurde sie dann auf den Unfall angesprochen. Nach ersten Erkenntnissen war die 57-jährige Fahrerin aus Recklinghausen alkoholisiert. Auf der Wache wurde ihr von einem Arzt Blut abgenommen. Das beschädigte Fahrzeug auf der Douaistraße war wenig später nicht mehr dort. Es soll sich um einen dunklen Ford handeln. Das Kennzeichen ist nicht bekannt, allerdings soll das Auto häufiger auf der Douaistraße parken - bislang konnte es dort aber nicht angetroffen werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die nähere Angaben zu dem Auto, dem Kennzeichen oder dem Halter/Fahrer machen können. Das Auto müsste demnach an der rechten Seite beschädigt worden sein. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

