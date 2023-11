Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann "stört" Einbrecher bei Hebelversuchen

Recklinghausen (ots)

Zwei männliche Täter gelangten am Mittwoch (ca. 11 Uhr) durch ein aufgehebeltes Tor in den Garten eines Einfamilienhauses auf der Brüggenstraße. Anschließend versuchten sie, eine Terrassentür aufzubrechen. Der Bewohner wurde auf die Geräusche aufmerksam und schaute nach. Als die Einbrecher mitbekamen, dass sie bemerkt wurden, flüchteten die beiden Männer über den Garten und weiter in unbekannte Richtung. Etwa 40 Minuten vor der Tat hatte eine unbekannte Frau am Wohnhaus geklingelt. Da dem Gladbecker die Frau nicht bekannt war, öffnete er die Tür nicht. Es ist möglich, dass die Frau mit dem späteren Einbruchsversuch in Verbindung steht.

Beschreibung der Personen:

Männer: beide ca. 20-30 Jahre, 1,70 bis 1,75m, sportlich Frau: lange dunkle Haare, die zum Zopf gebunden waren

Wer Hinweise zu den Tätern oder deren Fluchtrichtungen und -mitteln geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0800 2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

