Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Marl: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Heibeckstraße, am Ärztehaus, wurde am vergangenen Freitag - zwischen kurz nach Mitternacht und 13.15 Uhr - ein grauer 2er BMW beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen vermutlich beim Rangieren. Die Unfallflucht wurde am Dienstag angezeigt. Der Schaden am BMW wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Marl:

Die Polizei sucht den Verursacher einer Unfallflucht auf der Friedrich-Ebert-Straße. Dort wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein schwarzer Ford Focus an der Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell