POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Recklinghausen (ots) - Ein 66-jährige Autofahrer aus Dorsten war am Dienstag, gegen 10.55 Uhr, auf der Glück-Auf-Straße in Richtung Schollbrockstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste er ab, um rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Dabei stieß er mit einem 87 Jahre alten Fahrradfahrer aus Dorsten zusammen, der gerade die Straßenseite - in Höhe einer Querungshilfe - wechseln wollte. Der Radfahrer ...

