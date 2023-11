Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Bilanz der Radfahrkontrollen - Polizei verhängt über 100 Verwarngelder

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat in den vergangenen Tagen vermehrt Radfahrer und Radfahrerinnen kontrolliert. Im Fokus stand - jetzt zu Beginn der dunklen Jahreszeit - die "Beleuchtung" (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5638301). Deshalb haben die Kontrollen auch vor allem am späten Nachmittag und am Abend stattgefunden.

In Datteln, Marl, Recklinghausen und Haltern am See wurden insgesamt etwa 150 Radfahrende kontrolliert. 56 von ihnen mussten ein Verwarngeld zahlen, weil sie beispielsweise ohne oder mit kaputtem Licht unterwegs waren, sie während der Fahrt das Handy benutzten oder auf der falschen Radwegseite - als "Geisterradler" - unterwegs waren.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hatten bei den Kontrollen auch andere Verkehrsteilnehmer im Blick. Unter anderem wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt: 14 Verkehrsteilnehmer waren so schnell unterwegs, dass sie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige bekamen. 53 weitere kamen mit einem Verwarngeld davon, weil sie die zulässige Geschwindigkeit nur etwas überschritten hatten. Ein Autofahrer wurde erwischt, der ohne gültige Fahrerlaubnis hinter dem Steuer saß - sowohl er als auch der Halter des Fahrzeugs bekamen eine Anzeige.

