Polizei Köln

POL-K: 230913-4-K/BAB Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 schwer verletzt - Zeugensuche nach Unfallflucht

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Audi-Fahrer (49) am Dienstagabend (12. September) auf der Autobahn 4 bei Eschweiler sucht die Polizei Köln nach dem Fahrer eines Wagens mit mutmaßlich belgischem Kennzeichen. Ersten Ermittlungen zufolge war der 49-Jährige mit seinem A3 gegen 21.15 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Olpe unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Eschweiler Ost soll der Gesuchte unmittelbar vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt sein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer nach links aus. Der A3 geriet ins Schleudern, durchbrach die Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen nach der Erstversorgung zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am Dienstagabend (12. September) Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten oder kann Angaben zur Identität des gesuchten Fahrers oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ls/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell