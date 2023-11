Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Erneut Hassbotschaft im Briefkasten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend erhielt die Polizei Kenntnis über einen weiteren Vorfall von Hassbotschaften. Bei einer Moschee an der Rheinstraße im Stadtteil Habinghorst wurde im Briefkasten eine Nachricht mit eindeutig islamfeindlichen Äußerungen entdeckt. Auch in diesem Fall waren der Nachricht Fäkalien und Fleischteile beigelegt. Es ist möglich, dass die Nachricht schon mehrere Tage im Briefkasten lag. Der Staatschutz hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

