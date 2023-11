Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfallflucht - Baggerschaufel entwendet - Sattelzüge streifen sich

Aalen (ots)

Neresheim: Baggerschaufel entwendet

Von einer Baustelle in der Dorfmerkinger Straße, im Kreuzungsbereich Dehlingen in Fahrtrichtung Weilermerkingen, wurde zwischen dem 09.11.und dem 23.11.23 ein Schaufellöffel eines Radladers im Wert von etwa 6000 Euro entwendet. Die Schaufel hat ein Gewicht von etwa 1,5 Tonnen. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Schaufel nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/919000 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein 43-jähriger Lenker eines Lkw befuhr am Freitag um 5:50 Uhr die K3325 von Affalterried in Richtung Wasseralfingen. Im Verlauf einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Lenker eines silberfarbenen Kastenwagens auf seiner Fahrbahn entgegen. Trotz einer Ausweichbewegung beider Fahrzeuglenker, streiften sich die Fahrzeuge. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Fahrer des Kastenwagens, bei welchem es sich eventuell um einen Citroen gehandelt hat, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Durlangen: Sattelzüge streifen sich

Am Freitag um kurz nach 9 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes Actros Sattelzug die B298. In einer Rechtskurve im dortigen Serpentinenbereich kam der Auflieger ins Rutschen und streifte den Kofferaufbau eines entgegenkommenden Iveco-Sattelzuges. Hierbei entstand an den beiden Sattelzügen ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass eine Mauer in der Bergstraße mit schwarzer Farbe besprüht wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

