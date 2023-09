Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit vier leichtverletzten Personen

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignet sich auf der Glanstraße in Schönenberg-Kübelberg ein Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuginsassen leichtverletzt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer die B423 in Fahrtrichtung Brücken und geriet aufgrund eines Sekundenschlafs auf die linke Fahrbahnseite. Hierbei touchierte er zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten PKW, bevor er frontal mit einem ebenfalls geparkten PKW kollidierte und zum Still-stand kam. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde das geparkte Fahrzeug in eine an-grenzende Mauer geschoben, welche beschädigt wurde. Die vier Fahrzeuginsassen im Alter von 16 - 19 Jahren wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei der beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es wird derzeit ein hoher fünfstelliger Sachschaden angenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell