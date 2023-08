Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr kam es im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhof zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Mädchen. In weiteren Verlauf wurde eine 12-Jährige von einer noch unbekannten Angreiferin körperlich angegangen. Eine 10-Jährige soll beim Versuch, die handfesten Streitigkeiten zu schlichten, ebenfalls attackiert worden sein. Die beiden leicht verletzten Mädchen konnten in Richtung Bahnhof flüchten. Die 12-Jährige befand sich beim Eintreffen der Polizeistreife bereits im Zug. Trotz sofortiger Fahndung konnte die Angreiferin nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

