POL-OG: Gernsbach, Staufenberg - Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Gernsbach, Staufenberg (ots)

Unbekannte Personen sollen am Mittwoch im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der "Staufenberger Straße" eingebrochen sein und hierbei unter anderem Schmuckstücke entwendet haben. Zunächst einmal wurde die Terrassentür mittels unbekanntem Gegenstand aufgehebelt und sich somit Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft. Hier wurden anschließend im Ober- und Erdgeschoss sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt, ehe die Diebe mehrere Uhren und diverse Schmuckstücke in ihren Besitz brachten. Hinweise zur Täterschaft nehmen die Beamten des Polizeipostens Gernsbach unter der Rufnummer 07224 3663 entgegen.

