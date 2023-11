Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schrozberg: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schrozberg: Tödlicher Verkehrsunfall

Gegen 12:20 Uhr am Freitag ereignete sich auf der L1022 zwischen Leuzendorf und Speckheim ein Unfall, bei dem ein älterer Herr tödlich verletzt wurde. Der senior war auf der L1022 mit seinem PKW aus Richtung Leuzendorf unterwegs gewesen als er etwa auf Höhe Windisch-Bockenfeld sein Fahrzeug am Fahrbahnrand anhielt und das Fahrzeug verließ. Als ein ebenfalls aus Richtung Leuzendorf kommender 51-Jähriger mit seinem MAN-Sattelzug dem am Fahrbahnrand geparkten PKW ausweichen wollte und nach links zog, wurde der LKW in diesem Moment von einer 68-jährigen Peugeot-Fahrerin überholt. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge schleuderte der Peugeot über die Fahrbahn. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem in Fahrbahnnähe befindlichen Senior. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann tödliche Verletzungen Er verstarb noch an der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell