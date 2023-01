POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Widersprüchliche Aussagen bei Unfallbeteiligten - Polizei sucht Zeugen

Dillweißenstein (ots) - Aufgebrochen worden ist am frühen Samstagmorgen ein Bürocontainer, welcher derzeit durch eine Straßenbaufirma in der Belremstraße abgestellt ist. Gegen 04:15 Uhr wurden der Polizei am Samstagmorgen laute Geräusche aus der Belremstraße gemeldet. Eilig an der Örtlichkeit eingetroffene Streifenbesatzungen stellten sodann eine eingeschlagene ...

mehr