Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Backnang: Alkoholisiert Anhaltezeichen missachtet und die Polizei beleidigt.

Eine 38-jährige Fahrerin eines Toyota Geländewagens fuhr mit auffälliger Fahrweise am 24.11.2023 gegen 22:30 Uhr über die B 14 in Backnang ins Gewerbegebiet Lerchenäcker. Nachdem sie durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte die Toyota-Fahrerin, überholte mehrere unbeteiligte Fahrzeuge und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Hierbei wurden auch Einmündungen und Kreuzungen durch die Toyota-Fahrerin ungebremst passiert. Sie konnte im Bereich der Stuttgarter Straße letztlich angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle wurde durch die Polizei Atemalkoholgeruch festgestellt, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Polizeibeamten von der Toyota-Fahrerin beleidigt.

Personen, welche die Fahrweise der Toyota-Fahrerin beobachtet haben oder durch deren Fahrverhalten selbst gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang (Tel.: 07191 9090) in Verbindung zu setzen.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Am 24.11.2023 bog eine 33-jährige Omnibusfahrerin in Murrhardt gegen 12:30 Uhr von der L 1149 in die Fornsbacher Straße ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, Daimler-Benz, E-Klasse. Am Omnibus entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro, am Pkw der 54-jährigen E-Klasse-Fahrerin ca. 12.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Weinstadt: Technischer Defekt an Heizkessel - Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Heizkessels kam es am Freitag, 24.11.2023 gegen 14:00 Uhr in Weinstadt in der Beinsteiner Straße. Die Feuerwehr Weinstadt war mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz und konnte Schlimmeres verhindern. Es wurde niemand verletzt und es kam zu keinem Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell