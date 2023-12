Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Brand in Heizkraftwerk

Am Freitagmorgen kurz nach 3:00 Uhr meldete die integrierte Rettungsleitstelle Schwäbisch Hall einen Brand in einem Heizkraftwerk in der Robert-Bosch-Straße. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit neun Fahrzeugen und 37 Kräften vor Ort im Löscheinsatz. Offenbar war es in einem Lüftungskanal zu einer Verpuffung gekommen, wodurch ein Brand entstand. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich.

Fichtenberg: Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:50 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Hyundai auf einem Parkplatz im Kirchweg. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Ilshofen: Unfallflucht

Etwa 1500 Euro verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 06 Uhr und 14 Uhr an einem geparkten VW auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Crailsheimer Straße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Donnerstagvormittag gegen 09 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Gartenstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Ford. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell