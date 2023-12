Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Werkzeuge bei Einbruch entwendet - Unfallfluchten - Zigaretten entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr einen VW Golf, der in diesem Zeitraum in der Bischof-Fischer-Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Unfall beim Ausparken

Zeitgleich parkten zwei 46 und 58 Jahre alte Autofahrerinnen ihre Fahrzeuge am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr rückwärts auf einem Parkplatz in der Bachstraße aus, wobei es zum Zusammenstoß des Opel Astra und des VW Golf kam und ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Aalen: Zigaretten entwendet

Gegen 10 Uhr am Donnerstagmorgen ließ sich ein Mann von der Kassiererin eines Lebensmitteldiscounters in der Bischof-Fischer-Straße eine Stange und zwei Päckchen Zigaretten aushändigen. Als er die Rauchwaren in den Händen hielt, flüchtete er ohne zu bezahlen aus dem Geschäft. Der Dieb wurde von der Filialleiterin verfolgt, die ihn in der Friedhofstraße einholte und an seinem Rucksack packte. Der Mann drehte sich herum, schubste die Frau weg und bedrohte sie, woraufhin sie ihn losließ. Angaben der 36-Jährige zufolge stand der Mann vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln, da er sich sehr aggressiv zeigte und wirre Dinge äußerte. Aufgrund der Personenbeschreibung der 36-Jährigen erhärtete sich der Verdacht gegen einen polizeibekannten Mann; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 19 an der Zusammenführung zum Aalener Dreieck übersah ein 58-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr den Lkw eines 64-Jährigen und streifte diesen. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Wört: Unfallflucht

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr verursachte, als er einen Audi beschädigte, der in dieser Zeit in der Lustnauer Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Werkzeuge bei Einbruch entwendet

Werkzeuge im Wert von rund 4000 Euro erbeuteten Unbekannte beim Einbruch in einen Baucontainer, der in der Straße "Hardt" aufgestellt ist. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstagmorgen 8 Uhr und Donnerstagmorgen 7.45 Uhr. Auch an einem zweiten Baucontainer brachen die Diebe die Türe auf; entwendet wurde aus diesem Container nichts. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1000 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand kommend, fuhr eine 80-Jährige am Donnerstag gegen 17.35 Uhr mit ihrem Mercedes Benz in den fließenden Verkehr auf der Straße "Am Limes" ein. Dabei übersah sie den Porsche einer 59-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fehler beim Abbiegen

Beim Abbiegen in die Remsstraße streifte ein 50-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr mit seinem Skoda den BMW eines 24-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell