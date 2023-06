Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch

Erden (ots)

Am Vormittag des 07.06.2023 kam es in der Hauptstraße in Erden zu einem Einbruch, bei dem der Täter die Abwesenheit der Geschädigten ausnutzte. Hierdurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen abgeben können, werden gebeten sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

