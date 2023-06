Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall: Cabrio fährt unter LKW

Landscheid, A60 (ots)

Am heutigen Mittwoch, 07.06.2023 kam es gegen 19 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der A60 in Höhe der Anschlussstelle Landscheid. Eine 59-jährige Frau fuhr mit ihrem Mazda Cabrio in Richtung Wittlich. Kurz vor der Anschlussstelle Landscheid wechselte sie von der linken auf die rechte Spur. Hierbei übersah sie den LKW des 35-jährigen Fahrers und fuhr halbseitig unter dessen Anhänger. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug unter dem Anhänger verkeilt und ca. 300m durch den LKW mitgeschleppt, bis dieser auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt anhalten konnte. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die freiwilligen Feuerwehren der VG Wittlich-Land aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde der Anhänger des LKW durch die Feuerwehr angehoben und der PKW unter diesem herausgezogen. Die Frau wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde von dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr noch der Rettungshubschrauber, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und zwei Streifen der Polizei Wittlich sowie der Autobahnpolizei Schweich.

Wie die Frau den LKW übersehen konnte, ist bislang ungeklärt und Teil des Ermittlungsverfahrens. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell