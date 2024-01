Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Einbruch in Wohnmobil - 38-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 18. Januar 2024, hat die Polizei einen 38 Jahre alten Mann in Freiburg-Altstadt festgenommen. Er steht im Verdacht, in ein in der Faulerstraße geparktes Wohnmobil eingebrochen zu sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der mutmaßliche Täter gegen 22 Uhr Zutritt zu dem Fahrzeug, indem er eine Scheibe einschlug. Der Besitzer des Wohnmobils wurde auf den Einbruch aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen im Wohnmobil antreffen und festnehmen.

#PPFR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell