POL-FR: PKW-Fahrer entzieht sich Kontrolle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 21.11.2023, kurz nach 10:30 Uhr, kam es in Laufenburg in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein heißer Topf auf dem Herd Feuer gefangen haben. Das Feuer griff auf das Kücheninventar über. Ein Nachbar eilte der einzig anwesenden Bewohnerin in der betroffenen Wohnung mit einem Feuerlöscher zur Hilfe und konnte das Feuer noch vor ...

