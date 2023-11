Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch beschlagnahmt

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.11.2023, hat die Polizei in Wehr mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch beschlagnahmt. Nach einem Hinweis und durchgeführten Ermittlungen war die Wohnung eines 34 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen wegen Verdacht des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz durchsucht worden. Im Keller sowie in der Wohnung fand sich die nicht unerhebliche Menge an Drogen. Ebenfalls wurden Bargeld und weitere Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

