POL-FR: Lörrach: Oldtimer brennt aus

Am Montagmorgen, 20.11.2023, ist in Lörrach ein Oldtimer größtenteils ausgebrannt. Gegen 08:45 Uhr war die 54 Jahre alte Fahrerin in der Konrad-Adenauer-Straße von Passanten auf ein brennendes Heck aufmerksam gemacht worden. Der dort verbaute Motor brannte. Die angerückte Feuerwehr löschte das Feuer, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Oldtimer zum größten Teil ausbrannte. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Es ist von einer technischen Brandursache auszugehen.

