Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 20.11.2023, gegen 20:30 Uhr, hat sich auf der K 6533 zwischen Herrischried und Hogschür ein Auto überschlagen. Der 21-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er war in einer leichten Kurve zu weit nach rechts geraten. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle und der Pkw überschlug sich. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 16000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

