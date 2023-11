POL-FR: Schluchsee: Frontalkollision - Zwei Pkw-Fahrer schwerverletzt

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Titisee-Neustadt] Am Freitag 17. November 2023, gegen 18 Uhr, befuhr eine 56-jähriger Autofahrer die L128 in Richtung B500. Dabei übersah er die auf der Fahrbahn befindlichen, freilaufenden, Rinder, welchen er nicht mehr ausweichen konnte. Der Pkw-Fahrer kollidierte frontal mit einem Rind und verletzte es schwer. Noch an der Unfallörtlichkeit musste es durch einen ...

