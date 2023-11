Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unbekannte Täterschaft schlägt mehrere Scheiben ein

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen]

Im Zeitraum von Freitag, 17. November 2023, gegen 18 Uhr bis Montag 20. November 2023, gegen 08.30 Uhr, schlug eine bislang noch unbekannte Täterschaft mehrere Scheiben einer Firma in der Hebelstraße in Löffingen ein. An den Fenstern entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

