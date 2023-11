Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unbekannte Zeugen beobachten Streifvorgang auf Parkplatz eines Discounters/Drogeriemarktes - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 15:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters und Drogeriemarktes in der Gartenstraße in Küssaberg-Kadelburg zu einem Streifvorgang zwischen einem Kleinbus und einem geparkten SUV. Unbekannte Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und mit der zu ihrem SUV zurückkehrenden Fahrzeugnutzerin gesprochen. Die 27-jährige wartete noch einige Zeit auf die Rückkehr des mutmaßlichen Verursachers, verließ dann aber nach einer Wartezeit die Unfallstelle und zeigte den Unfall bei der Polizei an. Der Sachschaden am SUV liegt bei rund 750 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

