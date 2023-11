Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zahlreiche Einbrüche, zwei Täter in Haft

Daun, Darscheid (ots)

Im Zeitraum vom 08.09.2023 bis zum 12.11.2023 ereigneten sich in Daun und Umgebung zahlreiche Einbrüche.

Im Rahmen der durchgeführten polizeilichen Ermittlungen hat sich ein Tatverdacht gegen zwei deutsche männliche Staatsangehörige im Alter von 31 und 36 Jahren ergeben.

Gegen die beiden Beschuldigten besteht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der dringende Tatverdacht, gemeinsam in einem Fall in ein Firmengebäude in Daun eingedrungen zu sein und dort Bargeld (ca. 420 Euro) und mehrere Taschenlampen gestohlen zu haben.

Danach versuchten die Mittäter vergeblich in ein weiteres Firmengebäude in Daun einzubrechen. Da es ihnen nicht gelungen ist, in das Gebäude zu gelangen, sahen sie von der weiteren Tatausführung ab.

Darüber hinaus besteht gegen den jüngeren Beschuldigten der dringende Tatverdacht, in ein Wohnhaus in Darscheid eingebrochen zu sein und dort 1.200,- Euro Bargeld gestohlen zu haben. Zudem soll er in Daun in ein Schnellrestaurant eingebrochen sein und dort Bargeld (170 Euro) gestohlen haben.

Am 14.11.2023 wurden die Tatverdächtigen der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin hat antragsgemäß wegen der vorgenannten Vorwürfe Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen erlassen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird geprüft, ob die Beschuldigten auch für weitere Einbrüche, die in dem genannten Tatzeitraum im Raum Daun bekannt wurden, verantwortlich sind. Hierzu müssen die im Rahmen der Ermittlungen gesicherten Spuren und Beweismittel ausgewertet werden.

Von weiteren Presseanfragen bitten wir zunächst abzusehen, es wird bei neuen Erkenntnissen eigenständig nachberichtet.

