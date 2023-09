Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230901.2 Glückstadt: Dieb kommt als angeblicher Stadtwerke-Mitarbeiter

Glückstadt (ots)

Bereits am Dienstag ist es in Glückstadt einem angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke gelungen, sich in das Vertrauen einer Seniorin zu schleichen und sich Zutritt zu ihrer Wohnung zu erwirken, um die Dame schließlich zu bestehlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstag klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Glückstädterin und wies sich mit einem ausweisähnlichen Papier als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er müsse, so der Fremde, die Wasserqualität im Hause der Geschädigten überprüfen. Hierzu ließ der Gauner Wasser in der Küche laufen und bat sein Opfer, für die Testung einen Schrank leerzuräumen. Nach dieser Aktion bedankte sich der Unbekannte und verließ die Wohnung wieder.

Erst zwei Tage später bemerkte die Anzeigende, dass ihr einige Schmuckstücke fehlten, die vermutlich bei einem Diebstahl abhandengekommen waren. Wahrscheinlich ließ der angebliche Handwerker während der Ablenkung der 92-Jährigen eine weitere Person in die Wohnung, die die Tat beging.

Laut der Anzeigenden war der Täter etwa 45 Jahre alt, 170 cm groß, dunkel gekleidet, hatte kurze, dunkle Haare und sprach mit ausländischem Akzent. Wem eine solche Person aufgefallen ist oder wer einen ähnlichen Besucher empfangen hat, sollte sich bei der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

