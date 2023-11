Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Forellen aus Teich gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18.11.-19.11.2023, Zutritt auf ein Gelände am Scheinberg, Gewann Wieshalde. Aus den dortigen Wasserbecken wurden rund 50 Regenbogen- und 2 Goldforellen entwendet. Für den Abtransport wurden vermutlich Kunststoffwannen oder Plastiksäcke verwendet. Des Weiteren wurde aus der dortigen Hütte eine Tischlampe mit Batteriebetrieb entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 200 Euro, der Sachschaden am beschädigten Türschloss rund 30 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet um sachdienliche Hinweise.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell