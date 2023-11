Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Küchenbrand - Bewohnerin kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.11.2023, kurz nach 10:30 Uhr, kam es in Laufenburg in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein heißer Topf auf dem Herd Feuer gefangen haben. Das Feuer griff auf das Kücheninventar über. Ein Nachbar eilte der einzig anwesenden Bewohnerin in der betroffenen Wohnung mit einem Feuerlöscher zur Hilfe und konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Küche wurde beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 20000 Euro. Die 37 Jahre alte Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Kameraden im Einsatz, ebenso die First Responder und der Rettungsdienst. Die Ermittlungen zur Brandursache führt der Polizeiposten Laufenburg.

