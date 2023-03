POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung durch PKW-Fahrer

Bitburg (ots) - In der Nacht von Montag, den 06.03.2023, auf Dienstag, den 07.03.2023, wurden in der Zeit zwischen 22:00 bis 09:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Neuerburger Straße in Bitburg zwei PKW-Anhänger beschädigt. Es wurden mehrere Reifen zerstochen und eine Plane zerschnitten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion ...

mehr