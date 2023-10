Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Ladendiebstähle durch 13-jähriges Kind

Unkel (ots)

Am 26.10. gegen 15:52Uhr meldet sich ein Ladendetektiv des Vorteilcenters in Unkel bittet um polizeiliches Erscheinen zwecks Identitätsfeststellung. Ein 13-jähriger Junge habe am Vortag Spielzeug (hochpreisige Märklin-Modelleisenbahn) gestohlen. Die Tat sei aufgezeichnet worden. Den Jungen habe er heute wiedererkannt und festgehalten.

Vor Ort stellt sich heraus, dass in den letzten 3 Tagen (24., 25. und 26. Oktober) in einer schlecht einsehbaren Stelle der Spielwarenabteilung jeweils mehrere leere Umverpackungen verschiedener Modelleisenbahnen aufgefunden wurden (Gesamtschaden: 673EUR). Über die Kamera-Aufzeichnungen vom 25. kann das Kind bei Tatausführung festgestellt werden, wie er zwei Locks aus dem Regal nimmt und diese einsteckt. Am 26.10. wird das Kind erneut in Begleitung zweier Freunde im Vorteilcenter durch den erkannt und festgehalten. Die Kinder werden vor Ort mit negativem Ergebnis durchsucht und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Es wird ein ausführliches Gespräch in Anwesenheit seines Vaters geführt. Die Überprüfung des Kinderzimmers führt zum Auffinden eines Großteils des Diebesguts. So wird Diebesgut von allen drei Tattagen sowie zwei weitere Locks, deren Fehlen bislang nicht aufgefallen war, aufgefunden. Der Gesamtschaden erhöht sich somit auf 898EUR. Einige entwendete Teile werden bei der Überprüfung des Kinderzimmers jedoch nicht aufgefunden. Im Anschluss werden die beiden anderen Kinder zu Hause aufgesucht. Durchsuchung der Kinderzimmer mit Einverständnis der Eltern führt nicht zum Auffinden weiterer Tatbeute.

