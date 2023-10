POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

St. Katharinen (ots) - Am Donnerstag den 26.10. kam es gegen 06:40Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der unfallbeteiligte PKW beabsichtigte aus der Kolpingstraße in die Linzer Straße in FR Hargarten abzubiegen. Vermutlich aufgrund nasser Fahrbahn verlor die Betroffene beim Abbiegevorgang die Kontrolle über ihren PKW. Hierbei kommt es zuerst zu einer Kollision mit der auf der rechten Fahrbahnseite ...

